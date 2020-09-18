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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir"
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:37:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir"
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