İstanbul Valisi: Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İstanbul'da yaşanan bina faciasında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralı kurtarılan 13 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu açıkladı.07 Şubat 2019 Perşembe 19:24
Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.
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