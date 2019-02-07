İstanbul Valisi: Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi İstanbul'da yaşanan bina faciasında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralı kurtarılan 13 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu açıkladı.

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. Ayrıntılar Geliyor...

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