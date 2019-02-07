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İstanbul Valisi: Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İstanbul'da yaşanan bina faciasında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralı kurtarılan 13 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu açıkladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 19:24
İstanbul Valisi: Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:24
  1. İstanbul
  2. Ali Yerlikaya

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  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF22 dk önce
    Kartalın alevi-kızılbaş tayfası chp ye oy vermeye devam etsin kağıttan binalara ruhsat veriyo şeref**ler

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