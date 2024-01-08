İstanbul Valisi Davut Gül'den Fatih Camii İmamına ziyaret!
İstanbul Valisi Davut Gül, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Vali Gül, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
Gül mesajında şu ifadeleri kullandı:
Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz.
Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor.
Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun.
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