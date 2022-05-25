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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 91 yaşındaki anneannesi Zülfiye Arlı'nın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Yerlikaya, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:40:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın anneannesi Zülfiye Arlı'nın cenazesi (91), memleketi Konya'da toprağa verildi.

Konya'da dün vefat eden Vali Yerlikaya'nın anneannesi Zülfiye Arlı için Hacıveyis Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Arlı'nın cenazesi Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul'dan cenaze merasimine katılmak üzere gelen Vali Yerlikaya, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Törene AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merhumenin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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