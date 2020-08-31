  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs kısıtlaması açıklaması
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ölümcül koronavirüse karşı alınan tedbirlerin bugün yürürlüğe girdiğini açıkladı. Vali Yerlikaya açıklamasında; artık kapalı alanlarda sünnet düğünü nişan, kına gecesinin yasak olduğunu evlenme düğünü ve nikahlarda ise salonlara 3'te 1 oranında ziyaretçi alınacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:32:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs kısıtlaması açıklaması

Çin'den Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 30 Ağustos koronavirüs tablosuna göre; ülkemizde şuana kadar 6 bin 326 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Son günlerde artan vaka sayılarıyla birlikte ülkemizde de toplam koronavirüs vaka sayısı 268 bin 546 oldu.

İstanbul Valiliği'nden kısıtlama açıklaması 

Koronavirüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle İstanbul Valiliği kısıtlama getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünü gibi merasimlere getirilen koronavirüs kararını Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İstanbullular,

İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. merasimlerle ilgili ilave tedbirlerin alındığı karara göre;

- Kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir.

- Düğün ve nikâh merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekânın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir.

Düğün, nikâh, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde;

- Oyun ve dans olmayacak,

- Kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır.

Alınan tedbirler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Mutluluğunuz, sevdiklerinizin sağlığını tehdit eder hale gelmesin. COVİD-19 salgınıyla mücadelede başarı için empati, sabır ve anlayış çok önemli.

Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum.

Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım.

Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı