İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan İzmir’de meydana gelen İstanbul’da hissedilen depremle ilgili açıklama

Ege Denizi’nde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Manisa başta olmak üzere depremden İstanbul da etkilendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir’de meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, ‘AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun’ dedi.