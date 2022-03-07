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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 815 evsiz otellerde misafir edildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 815 evsiz otellerde misafir edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve sokakta kalan 815 evsizin otellerde misafir edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 20:10:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 815 evsiz otellerde misafir edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, megakentte yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve 815 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli #İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim."

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