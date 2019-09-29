İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? Hangi 29 okulda yarın okul yok?
İstanbul’da yarın hangi okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar var mı? sorularını öğrenci ve veliler tarafından sorulmaktaydı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada aralarında Gaziosmanpaşa, Pendik, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Silivri, Üsküdar ve Küçükçemece’nin de yer aldığı 29 okulda yarın okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? 1 Ekim Salı günü okullar tatil olacak mı?29 Eylül 2019 Pazar 18:44
İstanbul’da yarın hangi okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar var mı? sorularını öğrenci ve veliler tarafından sorulmaktaydı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada aralarında Gaziosmanpaşa, Pendik, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Silivri, Üsküdar ve Küçükçemece’nin de yer aldığı 29 okulda yarın okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? İstanbul'da 1 Ekim Salı günü okullar tatil olacak mı?
İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır."
Ağır hasarlı okullar (Yarın tatil olan okullar İstanbul)
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
Az hasarlı okullar
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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