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İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? Hangi 29 okulda yarın okul yok?

İstanbul’da yarın hangi okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar var mı? sorularını öğrenci ve veliler tarafından sorulmaktaydı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada aralarında Gaziosmanpaşa, Pendik, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Silivri, Üsküdar ve Küçükçemece’nin de yer aldığı 29 okulda yarın okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? 1 Ekim Salı günü okullar tatil olacak mı?

29 Eylül 2019 Pazar 18:44
İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? Hangi 29 okulda yarın okul yok?

İstanbul’da yarın hangi okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar var mı? sorularını öğrenci ve veliler tarafından sorulmaktaydı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada aralarında Gaziosmanpaşa, Pendik, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Silivri, Üsküdar ve Küçükçemece’nin de yer aldığı 29 okulda yarın okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki İstanbul Valiliğinin açıkladığı yarın tatil olan okullar hangileri? İstanbul'da 1 Ekim Salı günü okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır."

Ağır hasarlı okullar (Yarın tatil olan okullar İstanbul)

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Az hasarlı okullar

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:44
  1. İstanbul'da 1 Ekim Salı günü okullar tatil olacak mı?
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