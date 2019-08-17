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İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış sonrası yapılan açıklamada kuvvetli yağışın sabah saatlerine kadar aralıklara devam edeceği aktarıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:37
İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış sonrası yapılan açıklamada kuvvetli yağışın sabah saatlerine kadar aralıklara devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, yağmur sonrası Unkapanı’ndaki bulunan kimliği belirsiz ceset ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


İstanbul Valiliği sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada Fatih ilçesinde 114 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye’de ise metrekareye ortalama 30-40 kg yağış düştüğü aktarıldı.


Etkili olan sağanak yağış nedeniyle 13.10 ile 14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığının belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bildirildi.


Yağış ile ilgili saat 16.00’ya kadar İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2 bin 414 ihbar yapıldığı ve ekiplerin seferber edildiği aktarılan açıklamada “Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:37
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