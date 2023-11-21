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Gündem İstanbul Valiliği'nden kış lastiği açıklaması!
Gündem

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 21:56:00 - 2023-11-21 22:09:56
İstanbul Valiliği'nden kış lastiği açıklaması!

İstanbul'da erken bastıran kar yağışı kış lastiği uygulamasında değişikliğe sebep oldu.

İstanbul'da kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği açıklandı.

Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" denildi.

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