İstanbul Valiliği'nden kış lastiği açıklaması!
İstanbul'da erken bastıran kar yağışı kış lastiği uygulamasında değişikliğe sebep oldu.
İstanbul'da kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği açıklandı.
Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.
Valiliğin açıklamasında, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" denildi.