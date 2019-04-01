İstanbul Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama
Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi01 Nisan 2019 Pazartesi 23:28
İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
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