İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

İstanbul Valiliği, bazı sandık görevlilerinin gözaltına alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
01 Nisan 2019 Pazartesi 23:05
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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