0553 313 94 23

İstanbul Valiliği'nden flaş Suriyeli açıklaması! 20 Ağustos 2019 tarihine kadar...

İstanbul Valiliği tarafından kaçak Suriyelilerle ilgili yapılan açıklamada "İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
İstanbul Valiliği'nden flaş Suriyeli açıklaması! 20 Ağustos 2019 tarihine kadar...

İstanbul Valiliği, kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" denildi.

"20 ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir"

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir" denilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.

Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

"Yol izin belgesi" kontrolleri sürekli olarak yapılacak"

Açıklamada, "İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, “Yol İzin Belgesi" kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri  gönderilecektir. Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
  1. İstanbul Valiliği
  2. kaçak göçmenler
  3. Suriyeli sığınmacılar
  4. flaş açıklama

YORUM YAZ

  • ValiVali27 dk önce
    Bufetö cü vali tekrar görevden alınmalıdır. Suriye li müslüman kardeşime dokunma
  • Abdullah MuratAbdullah Murat43 dk önce
    Allahın kulları hususunda istediğiniz gibi hükmedemezsiniz İslam iseniz müslüman iseniz kafir olmaktan korkun Allahın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerdir Müslüman müslümanın kardeşidir Kendi yerlinize uygulamadığınız her husus dinden çıkmanıza sebep olur Peygamberimiz sav müslüman kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş değildir. buyurmaktadır Küfrünüz ve isyanın sonucu sınırlara ayrıldınız ve kendi hakimiyetinizi ilan ettiniz Hakimiyette mülkte Allahındır Allaha kulluk yapan islam olmuş müslümanların ise bu mülkte özgür dolaşmaya en çok hakları olanlardır Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir. Dinsizlik şirke götürür Büyük zulüm ve Allahın doğru yolunun bozgunculuğudur. Biz islah edici yani düzen sağlayıcılarız dediler hayır siz bozguncuların ta kendilerisiniz
  • MehmetMehmet50 dk önce
    Türkiye'nin her tarafına yayılan bu göçmenler vatandaşı çileden çıkardılar, Reisimizi kimse devirmezdi, ancak bu gidişle Suriyeli göçmenler iktidari CHP gibi namüsait bir namahrem ellere teslim edecekler. Başkanın danışmanları bunu görmüyorlar mı, sakın muhacir ensar edebiyatını Başkana telkin etmesinler, bu iş hiç de öyle değil, bu iş tam FETÖ'lük iş. Duyrulur...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı
  1. Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14..
  2. Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos’ta..
  3. Balkonlar bahçeye dönüşecek
  4. Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim..
  5. Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
  6. Çandır fasulyesinde çapa zamanı
  7. Manavgat plaj futbolunda şampiyon,..
  8. AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
  9. Okul onarımları devam ediyor
  10. Erdoğan'dan Hatay mesajı
  11. Eski eşini öldüren sanığa..
  12. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
  13. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
  14. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
  15. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
  16. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
  17. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
  18. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
  19. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
  20. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
  21. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
  22. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
  23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
  24. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
  25. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
  26. James Jeffrey, Ankara’da
  27. Oltuluların Kırdağ coşkusu
  28. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
  29. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
  30. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
İBB’de Gezici istilası
İBB’de Gezici istilası
Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

Günün Karikatürü

21 Temmuz 2019
Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..