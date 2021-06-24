İstanbul Valiliğinden eşcinsel sapkınlara ret!

İstanbul Valiliği, 26 Haziran'da Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istenen sapkın eşcinsel LGBT yürüyüşüne izin vermedi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İl sınırlarımız içerisinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, açık yer toplantısına katılacaklarda dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu açık yer toplantısının düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir."