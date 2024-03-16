İstanbul Valiliğinden Ekrem'in mitingindeki protestoya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çekmeköy'de düzenlenen programda protesto eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın 'tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA