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İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri kapsamında 12-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması

Açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir." denildi.

İşveren ve çalışanlara rehberlik hizmeti 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekipler, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda "rehberlik" faaliyetlerine devam edildiği vurgulandı.

12-31 Temmuz döneminde 7 bin 743 iş yerinin ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verildiğinin belirtildiği açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir. İlimizdeki iş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5 bin 866 iş yerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bin 533 iş yeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

Düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve öneriler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157 telefon hattının 24 saat hizmet verildiği hatırlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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