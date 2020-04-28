İstanbul Valiliği’nden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği’nden Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bugün saat 11.07’de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, itfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”