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İstanbul Valiliğinden ÇED iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği, Çatalca açıklarında kum çıkarmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusuna onay verildiği iddiasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:09
İstanbul Valiliğinden ÇED iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği, Çatalca açıklarında kum çıkarmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusuna onay verildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Çatalca açıklarında bir özel şirketin (Kumport AŞ) kum çıkarmak için yaptığı ÇED başvurusuna onay verildiği iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu ÇED incelemesi ve diğer kurum görüşleri henüz tamamlanmadığı için Valiliğimizce şirket faaliyetine ilişkin olumlu ya da olumsuz herhangi hak doğurucu bir karar verilmemiştir." denildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:09
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