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Gündem İstanbul Valiliği'nden Ataşehir ve Eyüpsultan kararı
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İstanbul Valiliği'nden Ataşehir ve Eyüpsultan kararı

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İstanbul Valiliği'nden Ataşehir ve Eyüpsultan kararı

İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi meclislerinin 10 Ekim'de toplanmasını onayladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

 

Güneş ve Özmen'in İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da, Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin ise aynı gün saat 14.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

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