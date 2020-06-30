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Aktüel

İstanbul Valiliğinden asker uğurlamalarındaki ihlallerle ilgili açıklama:

"En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır. Son günlerde bu amacın dışına çıkarak, cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır" - "Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:38:08 -
İstanbul Valiliğinden asker uğurlamalarındaki ihlallerle ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de asker uğurlamaları sırasında silahla havaya ateş açan, sosyal mesafe kuralını ihlal eden, trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olaya karışan kişilerin her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulandığı, 3 kişinin sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 3 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca dün akşam saatlerinde Kağıthane'de asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli'nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişilerin de tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı aktarıldı.

Kurallara uyulması yönünde uyarıların yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır. Son günlerde bu amacın dışına çıkarak, cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir."

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