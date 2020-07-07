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Aktüel

İstanbul Valiliğinden 6 ilçeye sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerine metrekareye 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:55:00 -
İstanbul Valiliğinden 6 ilçeye sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe'de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Perşembe günü yağmur beklenmiyor

Meteorolojiye göre, yarın en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın da 28 derece olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, sıcaklıkların en düşük 21, en yüksek 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Havanın cuma, cumartesi ve pazar günleri de az bulutlu olması, sıcaklıkların en düşük 22, en yüksek de 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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