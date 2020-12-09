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Yaşam İstanbul Valiliği'nden 135 işçinin zehirlenme olayına ilişkin açıklama
Yaşam

İstanbul Valiliği'nden 135 işçinin zehirlenme olayına ilişkin açıklama

İstanbul'da bir catring şirketinin gönderdiği yemekten zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 135 işçinin son durumuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:36:00 - 2020-12-09 23:51:06

İstanbul Valiliği, Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerinde 135 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki hastanelere sevk edildiğini, yemek firması hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir firmanın yemeklerini yiyen 135 işçi rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenilen vatandaşların hayati tehlikeleri bulunmazken konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre; Maltepe ve Beykoz ilçemizdeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunmuştur. Şuana kadar toplam 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Hastanede tedavileri gerçekleştirilen hastalar arasında hayati tehlikesi olan yoktur" denildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir" denildi.

Söz konusu yemek firmasına adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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