İstanbul Valiliği yarın için saat vererek uyardı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıya göre, yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yaklaştığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) Güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteo Uyarı Rengi (28 Kasım 2023, Salı) Sarı Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

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