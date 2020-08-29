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Aktüel İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Aktüel

İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:40:14 -
İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
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