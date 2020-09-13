İstanbul Valiliği özel sektör mesai saatlerine de el attı

Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle Ankara Valiliği kamu kuruluşlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği de vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle değiştirilecek mesai saatlerinin özel sektörü de kapsayacağı iddia edildi.

Habertürk’ün haberine İstanbul Valiliği mesai saatlerin yeniden belirlenmesi için bir çalışma başlattı. Ankara’daki uygulamadan farklı olacak çalışma özel sektörü de kapsayacak. Valiliğin esnaf odaları, sanayi ve ticaret odaları ile görüştüğü belirtildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile perşembe günü bir toplantı yapıldı.

İstanbul’da mesai çok erken saatlerde başlayabilir. Mesai değişikliğinin ise pazartesi günü belli olacağı öne sürüldü.