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Eğitim İstanbul Valiliği kararı duyurdu! Okullara saat düzenlemesi...
Eğitim

İstanbul Valiliği kararı duyurdu! Okullara saat düzenlemesi...

Yeniakit Publisher
2024-09-05 13:48:00 - 2024-09-05 13:59:39
İstanbul Valiliği kararı duyurdu! Okullara saat düzenlemesi...

İstanbul Valiliği, okullardaki saat düzenlemesini duyurdu... İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Valiliği, Pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden pazartesi günü için okul saatleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

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