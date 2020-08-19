İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu’nun “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un bazı reklam alanlarında bulunan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliği emniyet birimleriyle ortak bir şekilde “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleri için harekete geçti.

Kanal İstanbul sebebiyle sürekli hükümeti hedef alan Ekrem İmamoğlu’nun afişleri, İstanbul Valiliği ve emniyet tarafından söküldü.

Afiş sökme işlemleri hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin uygulamasıyla ilgili, “Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Yazık, çok üzücü” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi mülkiyetinde bulunan ve ihale şartnamesi ile konumları belirlenmiş olan açık hava reklam ünitelerine Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul ile ilgili afiş yerleştirdi.