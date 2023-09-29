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Gündem İstanbul Valiliği duyurdu! Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü
Gündem

İstanbul Valiliği duyurdu! Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-29 07:16:00 -
İstanbul Valiliği duyurdu! Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış özellikle, Arnavutköy, Çatalca, Sancaktepe, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Şişli'de etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kuvvetli yağıştan en çok etkilenen Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağışın düştüğü açıklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olmuştur. Sağanağın etkili olduğu ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarı şu şekilde gerçekleşmiştir: Arnavutköy: 218 kilogram, Silivri: 42,5 kilogram, Çatalca 49.5 kilogram, Sancaktepe 32.5 kilogram. Arnavutköy İlçesi başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana gelmiş olup meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiştir" denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE EN ÇOK OLAY ARNAVUTKÖY'DE YAŞANDI

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, "Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir. Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne bin 565 ihbar gelmiştir. Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Kızılay, İBB, Kaymakamlıklar, İlçe belediyeleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Defterdarlığa bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kapalı her hangi bir yol bulunmadığı vurgulanırken, su baskınlarında ölen yada yaralanan bulunmadığı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre yağış sabah saatlerine kadar devam edecek. Valilikten yapılan açıklamada, "Özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

 

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