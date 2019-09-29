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İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara deprem tatili

İstanbul Valiliği, 5,8'lik depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

29 Eylül 2019 Pazar 17:35
İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara deprem tatili

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Hangi okula gidecekleri yarın ilan edilecek

İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

Ağır hasarlı okullar

İLÇESİ OKUL / KURUM

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Az hasarlı okullar

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:35
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