İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara deprem tatili
İstanbul Valiliği, 5,8'lik depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.29 Eylül 2019 Pazar 17:35
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Hangi okula gidecekleri yarın ilan edilecek
İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.
Ağır hasarlı okullar
İLÇESİ OKUL / KURUM
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
Az hasarlı okullar
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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