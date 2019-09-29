İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara deprem tatili İstanbul Valiliği, 5,8'lik depremin ardından meydana gelen hasar nedeniyle 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Hangi okula gidecekleri yarın ilan edilecek İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu. Ağır hasarlı okullar İLÇESİ OKUL / KURUM BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok) GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk. Az hasarlı okullar ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

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