İstanbul Üniversitesinin onurunu koruduk! İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok

KKTC’den İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen İmamoğlu’nun hem lisans hem de yüksek lisans diplomaları iptal edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Üniversitemizin onurunu koruduk” diyerek skandalın perde arkasını anlattı.

Zülfikar, normalde yalnızca 10 kişilik geçiş hakkı bulunan kontenjanın, İmamoğlu ve benzerlerine yol açmak için 52 kişiye çıkarıldığını açıklayarak usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi. Not ortalamasının şartların çok altında olduğunu, İngilizce yeterlilik belgesinin ise hiç bulunmadığını belirten Rektör, “Kriterleri hiçe sayan bir torpil sistemi kurulmuş” dedi.

İmamoğlu’nu diplomasız bırakan beş büyük hata, CHP’nin sözde ‘halkçı’ yüzünün arkasındaki kirli düzeni bir kez daha ifşa etti. Artık ortada bir gerçek var: Şaibeli siyasetçinin şaibeli diploması da tarihe karıştı!

İstanbul Üniversitesi (İÜ), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını iptal etti.

İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diploması da "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal edildi.

Gerekçeli kararda usulsüz yatay geçişlerdeki "kontenjan dışı kayıt" ve "evrakta sahtecilik" olduğu vurgulandı.

REKTÖR İPTAL SÜRECİNİ ANLATTI: ÜNİVERSİTENİN ONURUNU KORUDUK

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yürütülen tüm işlemlerin hukuki zemin içinde gerçekleştirildiğini belirterek 'diplomanın iptal' sürecini anlattı.

AKŞAM'da yer alan habere göre; Rektör Zülfikar, 600'üncü yılına yaklaşan bir üniversitenin hem geçmiş mezunlarının hem bugünkü ve gelecekteki öğrencilerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti.

1988–1993 yılları incelediklerini ve yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığını gördüklerini aktaran Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan ululsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.

NOT ORTALAMASI ŞARTLARIN ALTINDA

Yatay geçiş öğrencilerinin alt sınıflarda başarısız derslerinin olmaması gerektiğini belirten Prof. Zülfikar, iptal edilen diploma sahiplerinde bu kriterin de bulunmadığını aktardı.

Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" diye konuştu.

Rektör, adı geçen kurumun o dönemdeki mütevelli heyeti başkanının "Bizim Türkiye'de denkliğimiz yok, gelenlere bunu açıkça söyledik" sözlerini hatırlattı.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle süreç netleşti ve dosya YÖK'e gönderildi. Üniversitemizin diplomaları iptal etme yetkisi olsa da, burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk. Hukuken sorumlu olurduk. Bu süreç, üniversitemizi temize çıkarmak ve toplumdaki algıyı düzeltmek açısından önemlidir."

NAKİLLERDE USULSÜZLÜK: ÜNİVERSİTENİN ADINI FARKLI YAZDILAR

Rektör Zülfikar, farklı inceleme komisyonları kurarak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993'teki tüm yatay geçişleri inceledikleri açıkladı.

Öğrencilerin dosyalarının tamamını ele aldıklarını kaydeden Zülfikar, "Arşivlerden dosyaların kaydedildiği kütükler çıkarıldı. Çünkü bazı mezun kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yer 'University College of Northern Cyprus' olmasına rağmen 'Doğu Akdeniz Üniversitesi' olarak yazılmış kayıtlar bulunuyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan da belgeler talep edildi. Böylece komisyon her belgeyi inceledi" dedi.

İMAMOĞLU'NU DİPLOMASIZ BIRAKAN 5 HATA

Prof. Zülfikar "İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettik. İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Biz, bu inceleme sonucunda diplomaları hukuken iptal ettik. Yargı yolu açıktır ve konu zaten yargıya taşındı. Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından 'yokluk ve açık hata' nedeniyle iptal ettik" diye konuştu.