İstanbul Üniversitesi İkinci üniversite ücretleri

İstanbul Üniversitesi’nde arzu eden öğrenciler sınavsız ikinci üniversite imkanından faydalanabiliyor. İkinci üniversite ücretleri ise bölümlere göre farklılık gösterebiliyor. İkinci üniversite ve uzaktan üniversite ücretlerine her sene belli oranlarda zam yapılıyor. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim ve ikinci üniversite ücretlerine zam yapılmayacak.

Yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı.

"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

İstanbul üniversitesi ikinci üniversite başvuru şartları

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

İstanbul Üniversitesi İkinci üniversite ücretleri