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Eğitim İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yüz yüze eğitime başlayacak mı? İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Veterinerlik, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde yüz yüze eğitim başlayacak mı? soruları YÖK’ün bahar döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklamasından sonra merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa hangi bölümlerde yüz yüze eğitim yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:39:00 - 2021-02-18 17:40:37
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: “Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.”

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yüz yüze eğitime başlayacak mı?

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da ise Tıp Fakültesi'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

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