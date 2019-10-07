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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa nereye taşındı? Cerrahpaşa hangi bölümleri nereye taşındı?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa nereye taşınıyor? Sorusu İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve taşınmasına karar verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa için sorulmakta. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hangi bölümleri nereye taşınıyor? Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi de yeni yerine taşınacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:15
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa nereye taşındı? Cerrahpaşa hangi bölümleri nereye taşındı?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa nereye taşınıyor? Sorusu İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve taşınmasına karar verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa için sorulmakta. Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi de yeni yerine taşınacak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretime 22 Ekim'e kadar ara verildiğini, Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu. Hizmeti geçici olarak durdurulan Avcılar Yerleşkesi'nde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi ise taşınmayacak. Teknik ekipler tarafından binadan alınan örneklerden çıkacak sonuca göre rektörlük bir planlama yapacak. Avcılar Yerleşkesi'nde 700 öğrencinin kaldığı yurt boşaltılırken, burada kalan öğrenciler de rektörlüğün çalışmasıyla çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Cerrahpaşa’nın hangi bölümleri nereye taşındı?

Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kendi içinde taşınma süreci devam ediyor. Depremin ardından Çocuk Hastalıkları Biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulurken, mevcut hastalar diğer birimlere ve hastanelere nakledildi. Çok acil gelen çocuk hastalar içinse, Erişkin Acil Birimi'nde geçici bir yer açıldı. Tamamlanmak üzere olan yeni binanın en kısa sürede açılması planlanıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi de dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınacak.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:15
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