İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul Üniversitesi yüz yüze eğitim olacak mı?

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.

İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi. Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün var mı?

Marmara Üniversitesi bugün tatil mi? Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Kurt, yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.