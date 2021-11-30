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Eğitim İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul Üniversitesi yüz yüze eğitim olacak mı?
Eğitim

İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul Üniversitesi yüz yüze eğitim olacak mı?

İstanbul Üniversitesinde okulların tatil olup olmayacağı yönünde öğrenciler araştırma içinde. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre şiddetli yağış ve lodos ile birlikte fırtına İstanbul’da devam edeceği yönünde. Bugün de etkili olması beklenen lodos nedeniyle İstanbul Üniversitesi yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, İstanbul Üniversitesinden tatil haberine ilişkin son dakika açıklaması geldi. 30 Kasım Salı günü İstanbul Üniversitesi tatil mi oldu?" sorusuna beklenen açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 07:11:00 -
İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul Üniversitesi yüz yüze eğitim olacak mı?

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.

İstanbul Üniversitesi bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi. Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bugün tatil mi?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün var mı?

Marmara Üniversitesi  bugün tatil mi? Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Kurt, yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

 

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