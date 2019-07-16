İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019
Besyo 2019 taban puanları son durum. ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını 18 Temmuz'da açıklanayacağı duyurdu. Bir yandan YKS sonuçlarını merak eden öğrenciler bir taraftanda üniversitelerin besyo taban puanları araştırıyor. İstanbul Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo puanı 300 oldu.16 Temmuz 2019 Salı 11:20
İstanbul Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 300 oldu.
İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000
Spor Yöneticiliği :300.000
Antrenörlük Eğitimi: 300.000
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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