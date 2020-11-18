AUZEF sınav ekranı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF öğrencileri ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF sınavları online mı 2020-2021? | AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri

Eğitim hayatlarına AUZEF’te devam edenler ara sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Güz dönemi ara sınavları 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Bitirme sınavları ise 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF sınavları online mı?

AUZEF sınavları nasıl yapılacak 2020-2021 |2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları çevrim içi (Online) olarak gerçekleştirilecek.

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