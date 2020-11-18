İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri
AUZEF sınavları online mı? Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te devam edenler sınavların ne zaman nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? | AUZEF ara dönem sınavları ne zaman? | AUZEF sınav takvimi | AUZEF sınavları online mı?
AUZEF sınav ekranı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF öğrencileri ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF sınavları online mı 2020-2021? | AUZEF sınav tarihleri
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri
Eğitim hayatlarına AUZEF’te devam edenler ara sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Güz dönemi ara sınavları 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Bitirme sınavları ise 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF sınavları online mı?
AUZEF sınavları nasıl yapılacak 2020-2021 |2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları çevrim içi (Online) olarak gerçekleştirilecek.
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