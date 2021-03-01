İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa rektörlüğüne 30 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yayımlayan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa rektörlüğündeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı için başvurular alınmaya başladı. Adaylar başvuru işlemlerine 01 Mart 2021 tarihi ile başladı. Başvuru işlemleri 05 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Söz konusu işlemler için adaylar, internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi, 9 Mart 2021 tarihinde Üniveritenin internet adresinde üzerinden “DUYURULAR” kısmında açıklanacaktır.

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Noter huzurunda kura çekimi, 11 Mart 2021 tarihi saat 9:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No: 7 Avcılar-İstanbul) düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir?

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılacak olan asil ve yedeklerin listesi Üniversitenin internet adresi üzerinden “DUYURULAR” kısmında açıklanacaktır.

İstanbul Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı sözlü sınavı ne zaman?

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitenin kurumsal internet sayfasından öğrenilecek.

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