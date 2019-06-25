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İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları, İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları, İstanbul Üniversitesi Adalet taban puanları, İstanbul Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetler taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.

25 Haziran 2019 Salı 20:25
İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da İstanbul Üniversitesi var. İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları, başarı sırası, kontenjanları.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları, İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) taban puanları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları, İstanbul Üniversitesi Adalet taban puanları, İstanbul Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetler taban puanları

İstanbul Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:25
  1. istanbul üniversitesi taban puanları 2019 sıralama
  2. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları
  3. İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  4. İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) taban puanları
  5. İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  6. İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  7. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) taban puanları
  8. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  9. İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  10. İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
  11. İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) taban puanları
  12. İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  13. İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) taban puanları
  14. İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) taban puanları
  15. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) taban puanları
  16. İstanbul Üniversitesi
  17. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları
  18. İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) taban puanları
  19. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) taban puanları
  20. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) taban puanları
  21. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları
  22. İstanbul Üniversitesi Adalet taban puanları
  23. İstanbul Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetler taban puanları
  24. marmara universitesi taban puanlari
  25. istanbul üniversitesi sıralama 2019
  26. marmara üniversitesi taban puanları 2019
  27. istanbul teknik üniversitesi taban puanları 2019
  28. istanbul üniversitesi taban puanları 2018
  29. boğaziçi üniversitesi taban puanları 2019
  30. istanbul üniversitesi cerrahpaşa taban puanları 2019
  31. yıldız teknik üniversitesi taban puanları 2019

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