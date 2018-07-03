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İstanbul Ümraniye’de siyanürle intihar paniği

İstanbul Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının ‘Siyanür’ kullanarak intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:35
İstanbul Ümraniye’de siyanürle intihar paniği

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında ÜmraniyeNevzat DemirSpor Tesislerinin arka kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla buluşmak için ormanlık alana giden Ayşe Ö.'nün kullandığı lüks jeep’in lastiği patladı. Bunun üzerine Ödül, erkek arkadaşı Ümit Yılmaz’dan yardım istedi. 

'SİYANÜR İÇTİM' DEDİ

Ayşe Ö.'nün yanına gelen erkek arkadaşı Ümit Yılmaz, aracın lastiğini değiştirmeye çalıştı. Bu sırada çantasında bulunan kimyasal madde olan ‘Siyanür’ü içen Ayşe Ö., erkek arkadaşına intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Endişelenen Ümit Yılmaz, hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Ö. ve erkek arkadaşını hastaneye götürdü. Olaya müdahale eden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru da tedbiren hastaneye götürülerek karantina altına alındı. 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümit Yılmaz ve 3 polis memurunun kimyasal maddeye temas ettikleri için tedbiren kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu, Ayşe Ödül’ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

‘Siyanür’ içerek intihar girişiminde bulunan Ayşe Ö’nün yakınları da durumun haber verilmesi üzerine hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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