İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar
Gündem

İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana gelen yangın ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın büyümeden söndürülürken bir işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda çıktı.

Yoğun dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerinden olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

