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Gündem İstanbul Tuzla tersanesinde patlama mı oldu, patlama neden oldu?
Gündem

İstanbul Tuzla tersanesinde patlama mı oldu, patlama neden oldu?

Son dakika... İstanbul Tuzla tersanesindeki bir gemide patlama meydana geldi. Patlama sonrası tersanedeki şiddetli patlamanın nedeni merak edilirken, Tuzla tersanesindeki patlamada ölü ve yaralı var mı? sorusu da araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 11:15:00 - 2022-05-06 11:18:47
İstanbul Tuzla tersanesinde patlama mı oldu, patlama neden oldu?

Son dakika haberine göre, Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla’daki Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan Messer Kimya firmasına ait fabrikada patlama meydana gelmiş patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 işç yaşamını yetirirken 9 işçi de yaralanmıştı.

 

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