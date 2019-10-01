İstanbul turizmde Barcelona ve Londra’yı geçti

Turizmde rekora doymayan Türkiye, 2019’un ilk 8 ayında 31 milyon yabancı turist ağırlayarak, geçtiğimiz ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,17 artış yakaladı. İstanbul yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri olurken, UEFA Süper Kupa Finali’nin kentte oynanması bu yükselişin etkenlerinden oldu.

Bu yıl atağa geçen Türkiye turizmine yoğun ilgi artarak devam ediyor. Ülkemizde, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş çıkış istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasına göre, Türkiye'ye geçen ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,17 artışla 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. Türkiye'nin ilk 8 ayda ulaştığı yabancı ziyaretçi sayısı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen ağustos ayında yüzde 18,50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,98 artış ve 713 bin 527 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 15,97 artış ve 421 bin 466 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Bulgaristan izledi.

En çok ziyaretçi Rusya’dan

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi yüzde 15,40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 kişi ile yine Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 13,71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 17,35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Türkiye'ye ağustos ayında en çok turist gelen iller sıralamasında ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Muğla üçüncü sırada yer aldı. 8 aylık dönemde Antalya birinci, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü oldu. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre Türkiye, turist sayısında dünyada 6'ncı, turizm gelirinde 14'üncü sırada yer alıyor. Diğer taraftan sektörde yüksek sezon geride kalırken, konaklama sektörünün ağustos ayı performansı da belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,9 artış ile yüzde 79,5 olarak kaydedildiğini açıkladı.

İstanbul, Barcelona ve Londra’yı geçti

Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri olarak milyonlarca turistin gittiği Barcelona ve Londra'yı geçti. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87,7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 77,7'nci sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da oynanaması bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. Ancak ülke bazında dolulukta Türkiye 27 ülke arasında 15. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 77,7 oldu.