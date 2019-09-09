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İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:21
İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü. İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.


İstanbul’da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:21
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