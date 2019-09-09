İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü.

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü. İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.

İstanbul’da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi.

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