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İstanbul trafiğinde büyük rahatlama! Yüzde 10'un altına indi

İstanbulluların kabusu olan trafik, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların memleketlerine gitmesiyle çok büyük oranda rahatladı. Köprü ve bağlantı yollarının havadan çekilen görüntülerinde trafiğin düşük yoğunluğu ve rahat akışı dikkat çekti.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:43
İstanbul trafiğinde büyük rahatlama! Yüzde 10'un altına indi

İstanbul'da yaşayanların en çok yakındıkları konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yerini boş yollara bıraktı. 

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, cuma gününden itibaren şehir dışına çıkmaya başladı. Bayrama iki gün kala, İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşların şehir dışına çıkışları devam ediyor. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

İstanbul trafiğindeki azalma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İBB Cep Trafik" uygulamasında da görülüyor. Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonları ise öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk olan yol haritası, Kurban Bayramı'ndan iki gün önce trafiğin olmadığını belirten "yeşil" renge büründü. "İBB Cep Trafik" uygulamasına göre, şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına indi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DA RAHATLADI

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyenler de trafik yoğunluğunun azalmasının yanında, toplu taşıma araçlarıyla rahat yolculuk yapmanın keyfine varıyor. 

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nce kent genelinde alınan bayram tedbirleri kapsamında, ekiplerin trafik denetim ve uygulamaları çeşitli noktalarda devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:43
  1. İstanbul trafiği
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