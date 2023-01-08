İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
BAŞVURU ADRESİ :
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 06.01.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 20.01.2023
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız