İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ başarı sıralamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 son dakika belli olup olmadığı merak ediliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. YKS sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Bundan dolayı da adaylar internette sık sık 2020 üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Merak edilen üniversite taban puanları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi de var. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları 2020, İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması 2020 nedir? İşte ÖSYM üniversite taban puanları İstanbul Teknik Üniversitesi bölüm başarı sıralamaları.