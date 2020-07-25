İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ başarı sıralamaları
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 son dakika belli olup olmadığı merak ediliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. YKS sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Bundan dolayı da adaylar internette sık sık 2020 üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Merak edilen üniversite taban puanları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi de var. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları 2020, İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması 2020 nedir? İşte ÖSYM üniversite taban puanları İstanbul Teknik Üniversitesi bölüm başarı sıralamaları.
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları. ÖSYM üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapacaklarını duyurmasından sonra üniversite taban puanları merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2020. İstanbul Teknik Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları.
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık
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