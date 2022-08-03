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Ekonomi İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım yapacak
Ekonomi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 13:47:00 -
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi 1.8.2022 tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2022-1 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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