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İstanbul Teknik Üniversitesi 53 profesör ve doçent öğretim üyesi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi başta olmak üzere pek çok fakültede görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan rofesör ve doçent öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:51
İstanbul Teknik Üniversitesi 53 profesör ve doçent öğretim üyesi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi başta olmak üzere pek çok fakültede görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan rofesör ve doçent öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

İlan detayları için tıklayınız

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:51
  1. İstanbul Teknik Üniversitesine 53 profesör ve doçent öğretim üyesi alınacak
  2. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alınacak
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi 53 profesör ve doçent öğretim üyesi alacak

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