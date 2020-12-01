İstanbul Tabip Odası fitneye doymadı!

İTO tarafından yayımlanan son raporda, İstanbul'daki birçok hastanede hastaların acil servislerde yatış sırası beklerken hayatını kaybettiğini öne sürüldü. Hekimlerin hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını da iddia eden İTO, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı rakamları saklamakla da itham ediyor.

Basın toplantısında konuştu

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, elindeki rapor, bilgi veya belgeleri Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak sürece omuz vermek yerine yine basın toplantısı düzenlemeyi tercih etti. Prof. Ömeroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda alınan önlemler çok yetersizdir ve bu haliyle sağlık kurumlarının bu yükü taşıması mümkün değildir. İstanbul’da birçok hastanede hastalar acil servislerde yatış sırası beklerken can vermekte, hekimler ise hastalar arasında seçim yapmaya zorlanmaktadır."

Son veriler

Günlük koronavirüs verilerini kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yoğun bakım ve ventülatör doluluk oranlarını şöyle açıkladı:

Yatak Doluluk Oranı: %55,7

Erişkin Yoğun Bakım Doluluk Oranı: %71,7

Ventilatör Doluluk Oranı: %40,1

Ağır Hasta Sayısı: 5 bin 303