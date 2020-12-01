  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Tabip Odası fitneye doymadı!
Gündem

İstanbul Tabip Odası fitneye doymadı!

İstanbul Tabip Odası, yayınladığı raporlarla toplumun Sağlık Bakanlığı'na olan güvenini sarsmak için çabalarken diğer yandan da vatandaşların psikolojisi ile oynayarak süreci sabote ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:46:00 - 2020-12-01 23:56:21
İstanbul Tabip Odası fitneye doymadı!

İTO tarafından yayımlanan son raporda, İstanbul'daki birçok hastanede hastaların acil servislerde yatış sırası beklerken hayatını kaybettiğini öne sürüldü. Hekimlerin hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını da iddia eden İTO, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı rakamları saklamakla da itham ediyor.

Basın toplantısında konuştu

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, elindeki rapor, bilgi veya belgeleri Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak sürece omuz vermek yerine yine basın toplantısı düzenlemeyi tercih etti. Prof. Ömeroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda alınan önlemler çok yetersizdir ve bu haliyle sağlık kurumlarının bu yükü taşıması mümkün değildir. İstanbul’da birçok hastanede hastalar acil servislerde yatış sırası beklerken can vermekte, hekimler ise hastalar arasında seçim yapmaya zorlanmaktadır."

Son veriler

Günlük koronavirüs verilerini kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yoğun bakım ve ventülatör doluluk oranlarını şöyle açıkladı:

Yatak Doluluk Oranı: %55,7
Erişkin Yoğun Bakım Doluluk Oranı: %71,7
Ventilatör Doluluk Oranı: %40,1
Ağır Hasta Sayısı: 5 bin 303

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vedo

söylediği hasta sayısı saklanıyor iddası 1 haftadır açıklandı, ne değişti?  Bize 5000-6000 denirken hasta sayısı zorladılar 30 bin vaka açıklandı. ne değişti? ölü sayısı aynı sayılır. o zaman vaka idi hasta idi diye niye illa da illa açıklansın dendi ki?
  • Yanıtla
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay