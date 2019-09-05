İstanbul Sultangazi'deki kanlı pusu kamerada İstanbul Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldii. 50 yaşındaki Derviş Beyhan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Derviş Beyhan'ın amcaoğlu 56 yaşındaki Mehmet Ali Beyhan olduğunu tespit etti. Mehmet Ali Beyhan olayda kullandığı tabancayla birlikte dün akşam 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mehmet Ali Beyhan'ın, aile büyüklerinden kendilerine kalan Malatya Pötürge'deki arazinin satışıyla ilgili tartışma yaşadıklarını, 15 bin lira değerindeki hisseyi satmak istemediği için kendisini kaybederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Ali Beyhan adliyeye sevk edildi.

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